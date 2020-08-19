Турция

Адана Демирспор заинтересован в форварде Динамо.

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес может вернуться в турецкую Суперлигу. Об этом сообщает Fotomac.

По информации источника, в услугах скандального люксембуржца заинтересован Адана Демирспор, который в минувшем сезоне занял второе место во втором по силе дивизионе Турции и повысился в классе.

При этом не уточняется, намерен ли новичок Суперлиги арендовать Родригеса или осуществить его полноценный трансфер. Переговоры запланированы на ближайшие несколько дней.

Напомним, Жерсон Родригес вернулся в стан Динамо после аренды в Анкарагюджю, которая завершилась досрочно из-за драки игрока киевлян с капитаном Анте Кулушичем.