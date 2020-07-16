Турция

Люксембуржец досрочно вернется в расположение киевского Динамо.

Принадлежащий Динамо Жерсон Родригес досрочно завершил свои выступления на правах аренды за Анкарагюджю. Турецкий клуб объявил о расторжении контракта с игроком из-за его проблем с дисциплиной.

Перед матчем против Галатасарая люксембуржец подрался с капитаном Анкарагюджю Анте Кулушичем.

"Совет директоров аннулировал контракт Жерсона Родригеса. Такое решение было принято из-за того, что он атаковал одноклубника, а также систематически нарушал правила дисциплины в команде", — гласит заявление клуба.

Жерсон присоединился к Анкарагюджю зимой. Он забил шесть голов и сделал два ассиста в 11 играх за турецкий клуб.

Дальнейшие перспективы Жерсона туманны: у него были не лучшие отношения с главным тренером команды Алексеем Михайличенко. Tageblatt утверждал, что люксембуржец не вернется в Динамо, пока Алексей Александрович будет тренировать команду.

Михайличенко же должен сохранить свой пост. Он близок к выполнению задачи-минимум в чемпионате – второму месту. Киевляне упустят эту позицию только если в последнем туре проиграют Колосу, а Заря победит Десну.