Турция

Экс-форвард Динамо продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Браун Идейе продолжит карьеру в Гёзтепе. Как сообщил официальный сайт турецкой команды, нападающий заключил соглашение на два года.

Предыдущим клубом 31-летнего футболиста был греческий Арис, где он отыграл 31 матч и забил 10 голов. Также на его счету одна результативная передача.

Отметим, что Идейе уже провел первую тренировку с клубом.

Напомним, что Браун выступал за Динамо с 2011 по 2014-й год.