Турция

Маурисио Лемос продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.

Фенербахче подписал трехлетний контракт с экс-защитником Лас-Пальмаса Маурисио Лемосом — сообщает Fanatik.

Испанский клуб получил за 24-летнего уругвайца, по данным Transfermarkt, 1,5 миллиона евро.

Лемос, сыгравший 2 матча за национальную сборную Уругвая, выступал за Дефенсор (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Рубин (7, 0), Лас-Пальмас (54, 5) и Сассуоло (аренда, 12, 1).

Несколько лет назад Маурисио заинтересовал Реал и привлек внимание Барселоны, однако так и остался в Лас-Пальмасе.

Ранее сообщалось, что Фенербахче усилился бывшим игроком Металлиста Хосе Эрнесто Сосой.