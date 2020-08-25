Маурисио Лемос продолжит карьеру в турецкой Суперлиге.
Маурисио Лемос, фото Fanatik
25 августа 2020, 17:37
Фенербахче подписал трехлетний контракт с экс-защитником Лас-Пальмаса Маурисио Лемосом — сообщает Fanatik.
Испанский клуб получил за 24-летнего уругвайца, по данным Transfermarkt, 1,5 миллиона евро.
Лемос, сыгравший 2 матча за национальную сборную Уругвая, выступал за Дефенсор (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Рубин (7, 0), Лас-Пальмас (54, 5) и Сассуоло (аренда, 12, 1).
Несколько лет назад Маурисио заинтересовал Реал и привлек внимание Барселоны, однако так и остался в Лас-Пальмасе.
Ранее сообщалось, что Фенербахче усилился бывшим игроком Металлиста Хосе Эрнесто Сосой.