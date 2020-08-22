Турция

Аргентинец сменил клуб на правах свободного агента.

Хосе Эрнесто Соса подписал контракт с Фенербахче, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Сделка прошла на бесплатной основе, так как контракт аргентинца с Трабзонспором подошел к концу.

Соглашение Сосы с Фенербахче будет действительно два года. После Метллиста аргентинец также успел поиграть за Бешикташ и Милан.

В прошлом сезоне полузащитник провел 42 матча, в которых отметился 11 голами и 12 результативными передачами.