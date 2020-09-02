Турция

Вингер отправился выступать в Турцию.

Крайний полузащитник Аарон Леннон подписал контракт с Кайсериспором, сообщает beIN Sport.

Напомним, последним клубом английского футболиста был Бернли, за который он выступал два сезона и покинул после того, как завершился срок действия его соглашения.

Леннон, помимо Бернли, известен своими выступлениями за Лидс, Эвертон и Тоттенхэм, в котором он провел 10 лет своей карьеры.

Ранее сообщалось, что в Турцию также переехал нападающий Лоик Реми, который присоединился к Ризеспору.