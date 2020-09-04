Турция

Израильский форвард может сменить Китай на Турцию.

Нападающий Гуанчжоу Фули Эран Захави в текущее межсезонье может перебраться в турецкую Суперлигу. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 33-летний форвард стал на порядок ближе к переходу в Фенербахче, который предложил ему контракт до 2022 года с зарплатой в размере 1,5 млн евро за сезон.

Кроме того, в турецкий клуб готов включить возможность продления соглашения еще на один сезон. Стороны обсуждают последние детали контракта, и в Фенербахче уверены, что вскоре трансфер будет завершен.

В сезоне-2019/20 Захави провел в чемпионате Китая семь поединков, в которых он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.