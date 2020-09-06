Турция

Полузащитник Интера Раджа Наингголан может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Галатасарай заинтересован в подписании 32-летнего бельгийца и запросил по нему информацию.

Турецкий клуб надеется арендовать Наингголана с возможным правом выкупа, но Интер рассматривает только полноценную продажу игрока за 18 миллионов евро.

Кроме того, Кальяри по-прежнему находится в гонке за бельгийским хавбеком, который в минувшем выступал за них на правах аренды, и работает над его возвращением.

Ранее сообщалось, что Раджа Наингголан готов присоединиться к Фиорентине, поскольку он высоко оценивает перспективы этого проекта с приходом Рокко Коммиссо в качестве нового владельца.