Италия

Бельгийскому хавбеку нравится проект, который строится во Флоренции.

Полузащитник Кальяри Раджа Наингголан, права на которого принадлежат Интеру, в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку и перейти в Фиорентину. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, 32-летний бельгиец лично хотел бы присоединиться к стану "фиалок", поскольку ему нравится перспективы клуба с приходом Рокко Коммиссо в качестве нового владельца.

Несмотря на то, что Кальяри также хочет удержать Наингголана в своей команде и уже договорился о сумме трансфера с Интером, высокая зарплата самого футболиста является главной проблемой в осуществлении трансфера.

Ранее сообщалось, что в подписании Раджи Наингголана также заинтересован Торино. Действующий контракт бельгийского хавбека с Интером рассчитан до июня 2022 года.