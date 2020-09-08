Турция

Бразильский правый защитник продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Экс-защитник Манчестер Юнайтед и Лиона Рафаэль заключил двухлетний контракт с Истанбул Башакшехиром, сообщил официальный сайт турецкого клуба. У чемпиона Турции есть опция продления соглашения еще на один год.

Рафаэль достался Башакшехиру в качестве свободного агента. Он будет выступать за "оранжево-синих" под четвертым номером.

Бразилец воспитывался на родине в Флуминенсе, а также в академии Манчестер Юнайтед. С 2015 года он играл за Лион. Также правый защитник провел два поединка за национальную сборную Бразилии.

Истанбул Башакшехир в прошлом сезоне выиграл чемпионат Турции и теперь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов.