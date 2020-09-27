Турция

Украинский форвард помог своему новому клубу добыть победу над Бешикташем.

Нападающий Артем Кравец в текущее трансферное окно стал игроком Динамо, однако из-за желания регулярно появляться в стартовом составе, чего не мог гарантировать ему Мирча Луческу, футболист расторг контракт с киевлянами по обоюдному согласию и перебрался в Коньяспор.

Поединок третьего тура турецкой Суперлиги против Бешикташа стал для Кравца дебютным за новый клуб. 31-летний украинец вышел на замену в начале второго тайма, оформил дубль, а также записал на свой счет результативную передачу. Один из голов Артем забил с пенальти.

Таким образом, украинский форвард помог Коньяспору добыть уверенную победу над Бешикташем со счетом 4:1.

Видео первого гола Артема Кравца на 63-й минуте:

Видео ассиста Артема Кравца на 78-й минуте:

Видео второго гола Артем Кравца на 83-й минуте: