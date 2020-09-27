Украинский форвард помог своему новому клубу добыть победу над Бешикташем.
Артем Кравец, ФК Коньяспор
27 сентября 2020, 18:20
Нападающий Артем Кравец в текущее трансферное окно стал игроком Динамо, однако из-за желания регулярно появляться в стартовом составе, чего не мог гарантировать ему Мирча Луческу, футболист расторг контракт с киевлянами по обоюдному согласию и перебрался в Коньяспор.
Поединок третьего тура турецкой Суперлиги против Бешикташа стал для Кравца дебютным за новый клуб. 31-летний украинец вышел на замену в начале второго тайма, оформил дубль, а также записал на свой счет результативную передачу. Один из голов Артем забил с пенальти.
Таким образом, украинский форвард помог Коньяспору добыть уверенную победу над Бешикташем со счетом 4:1.
Видео первого гола Артема Кравца на 63-й минуте:
Видео ассиста Артема Кравца на 78-й минуте:
Видео второго гола Артем Кравца на 83-й минуте:
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Коньяспор — Бешикташ 4:1
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Голы: Шенгелия, 28, 78, Кравец, 63, 83 (пен.) — Тере, 90.