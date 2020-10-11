Турция

Полузащитник Сивасспора наконец-то может снова играть.

Украинский хавбек Сивасспора Сергей Рыбалка сыграл 15 минут в товарищеском матче команды против Анкарагюджю (2:0).

"Спасибо Богу, родным, друзьям и всем, кто поддерживал меня! Больше 13 месяцев без футбола — это очень тяжело. Я счастлив вернуться на футбольное поле. Берегите себя", — написал Рыбалка в Инстаграме.

Рыбалка был прооперирован в ноябре 2019 года из-за травмы колена. С тех пор он не играл за Сивасспор и даже приостановил контракт с клубом до нынешней кампании.