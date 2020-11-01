Турция

Украинцу потребовалось пять матчей чемпионата Турции, чтобы записать на свой счет четыре взятия ворот.

Нападающий Артем Кравец вышел в стартовом составе Коньяспора в поединке седьмого тура турецкой Суперлиги против Истанбул Башакшехира и сумел отличиться результативным действием.

На 70-й минуте встречи украинский форвард забил единственный гол своей команды в этом матче, который стал для него четвертым в пяти поединках текущего сезона чемпионата Турции.

Впрочем, взятие ворот в исполнении Кравца не помогло Коньяспору избежать поражения, а финальный свисток зафиксировал победу Башакшехира с минимальным преимуществом в счете — 2:1.

Вашему вниманию видео гола Артема Кравца в ворота Башакшехира: