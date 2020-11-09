Турция

Украинец отметился голом в воротах Фенербахче.

Артем Кравец в матче против Фенербахче, ФК Коньяспор

Артем Кравец в матче против Фенербахче, ФК Коньяспор

Нападающий сборной Украины и Коньяспора Артем Кравец попал в сборную лучших футболистов восьмого тура турецкой Суперлиги по версии авторитетного портала WhoScored.

Форвард был награжден баллом — 8,4, и стал лучшим в этой команде.

Отметим, в матче против Фенербахче (2:0) Кравец сумел отметиться забитым голом. В тот же день главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал 31-летнего игрока на ближайшие игры Лиги Наций и товарищеский матч против Польши.