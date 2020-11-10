Турция

Турецкий клуб намерен заполучить украинца.

Вингер сборной Украины и английского Вест Хэма Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в турецком Фенербахче.

По информации издания Fotomac, трансфер украинца в стан "канареек" должен состояться уже в январе 2021 года. Речь идет об аренде 31-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Ярмоленко привлек внимание нового спортивного директора клуба Эмре Белезоглу. Он будет призван заменить Эннера Валенсию, который не показывает должного уровня мастерства в клубе.

В текущем сезоне Ярмоленко сыграл за Вест Хэм восемь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.