Турция

Украинец может перебраться в Турцию.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в турецком Галатасарае.

По информации издания Aspor, главный тренер турецкого гранда Фатих Терим попросил руководство подписать украинца, за которым наблюдает уже не один год.

Руководство Галатасарая связалось с французским агентом Кристофом Энроте, который ранее посоветовал им приобрести Кристиана Луйиндаму из льежского Стандарта, чтобы тот узнал у "быков" стоимость Яремчука.

Если Гент не потребует за украинца заоблачную сумму, то "желто-красные" уже зимой готовы приобрести футболиста.

Контракт Яремчука с Гентом действует до 2023 года. В текущем сезоне на счету Яремчука восемь голов и три ассиста в 15 играх за Гент.

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