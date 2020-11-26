Украинец может перебраться в Турцию.
Роман Яремчук, Getty Images
26 ноября 2020, 17:57
Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в турецком Галатасарае.
По информации издания Aspor, главный тренер турецкого гранда Фатих Терим попросил руководство подписать украинца, за которым наблюдает уже не один год.
Руководство Галатасарая связалось с французским агентом Кристофом Энроте, который ранее посоветовал им приобрести Кристиана Луйиндаму из льежского Стандарта, чтобы тот узнал у "быков" стоимость Яремчука.
Если Гент не потребует за украинца заоблачную сумму, то "желто-красные" уже зимой готовы приобрести футболиста.
Контракт Яремчука с Гентом действует до 2023 года. В текущем сезоне на счету Яремчука восемь голов и три ассиста в 15 играх за Гент.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!
Переходи по ссылке и будь в тренде!