Турция

Бывший защитник Динамо забивает во втором матче чемпионата Турции подряд.

Гол Домагоя Виды принес Бешикташу победу над Анкарагюджю в 14-м туре чемпионата Турции.

Защитник отличился на 61-й минуте, и этот гол оказался единственным в матче.

В прошлом туре Вида тоже забил (Эрзурумспору), но тогда этот мяч был третьим, а матч завершился со счетом 4:0.

Стоит отметить, что у хорвата поразительный процент реализации голевых моментов: с 2018 года, когда он начал выступать в Суперлиге, Вида нанес 14 ударов в створ ворот, 11 из которых завершились голами — 79% — сообщает ОРТА.

31-летний защитник национальной сборной Хорватии (84 матча, 4 гола) за свою карьеру выступал за Осиек (95 матчей во всех турнирах, 6 голов), Байер (9, 0), Динамо Загреб (75, 8), Динамо Киев (161, 13) и Бешикташ (103, 11).