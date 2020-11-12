Турция

Футболист будет вынужден самоизолироваться.

В рамках товарищеского матча сборная Турции дома сыграла в боевую ничью против Хорватии (3:3).

В перерыве поединка защитник гостей Домагой Вида узнал, что его тест на коронавирус оказался позитивным. При этом, центрбек сыграл полный первый тайм.

"Медицинская служба сборной Хорватии получила первоначальную информацию о позитивном тесте Виды в конце перерыва между таймами. Это обычная процедура тестирования, и "подозрительный" результат повторно проверяется для подтверждения окончательного результата".

"Поскольку на тот момент тренер Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинская служба национальной команды изолировала игрока по всем эпидемиологическим нормам до подтверждения результатов анализов. Вида, согласно правилам, проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле".

"Все остальные члены национальной сборной и сотрудники с отрицательным результатом теста должны отправиться в Стокгольм. Принято во внимание, что национальная команда выполнила все эпидемиологические меры в соответствии с протоколом УЕФА", — сообщается на сайте Федерации футбола Хорватии.