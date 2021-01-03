Укрианец поразил ворота Хатайспора.
Артем Кравец, twitter.com/konyaspor
03 января 2021, 00:21
В рамках 16-го тура турецкой Суперлиги Хатайспор дома обыграл Коньяспор (2:1).
Украинский форвард Коньяспора Артем Кравец стал автором единственного гола своей команды, замкнув навес с правого фланга. Этот мяч — первый для него в 2021 году.
Отметим, что Кравец перебрался в Коньяспор в летнее трансферное окно из киевского Динамо.
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