Турция

Английский полузащитник еще не появлялся на поле в новом сезоне в составе "взрослой" команды Челси.

Как сообщает турецкое подразделение beIN Sports, английский полузащитник Данни Дринкуотер, права на которого принадлежат лондонскому Челси, остаток сезона проведет на правах арендного соглашения в турецкой Касымпаше.

Источник сообщает, что стороны переговорного процесса уже успели уладить все детали будущего перехода, так что теперь ожидается прибытие самого футболиста в Стамбул для подписания необходимых документов.

Kasımpaşa, İngiliz orta saha oyuncusu Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Drinkwater, sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek. pic.twitter.com/0pfEpbnYBV — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 6, 2021

30-летний английский полузащитник перешел в состав "пенсионеров" в конце лета 2017 года, успешно выступая до этого момента в составе Лестера. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 37,9 млн евро, однако столь внушительное вложение средств себя не окупило.

Уже менее чем через два года, Дринкуотер был вынужден отправиться в аренду в Бернли по причине недостатка игровой практики, после чего, транзитом через Астон Виллу, попал в состав команды Челси U-23, за который в новом сезоне сыграл всего 4 матча (347 минут).

Текущая трансферная стоимость футболиста, согласно информации от все того же ресурса, составляет 4 млн евро. Контрактные обязательства Данни перед Челси подходят к концу летом 2022 года.

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