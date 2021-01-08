Турция

Похоже, немец близок к переезду в Турцию.

Главный тренер Фенербахче Ерол Булут высказал свое мнение о потенциальном трансфере полузащитника Арсенала Месута Озила.

"Ситуация с Озилом прояснится в ближайшие дни. Имя Месута очень распространено. Я не могу делать комментарий до его прихода", — сказал тренер Bein Sports.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета подтвердил, что клуб готов к уходу немца в зимнее трансферное окно.

В новом сезоне Месут Озил не попадал в заявку Арсенала ни на один из поединков, сыграв свою последнюю игру за клуб перед началом весеннего локдауна, 7 марта, когда команда Артеты обыграла в лондонском дерби Вест Хэм (1:0).