Англия

Специалист не исключил, что немец сменит клуб зимой.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал возможный уход Месута Озила в зимнее трансферное окно.

"Если в этом месяце примут решение, то оно должно быть выгодное для клуба и для футболиста. Если все будет так, то мы начнем переговоры и будем продвигаться, а если нет, то Месут останется в Арсенале".

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"Озил — важный футболист в прошлом клуба. Я должен был принять сложное решение о невключении его в заявку, и я его принял. Теперь нужно принять еще одно решение в январе", — сказал Артета в интервью Sky Sports.

В новом сезоне Месут Озил не попадал в заявку Арсенала ни на один из поединков, сыграв свою последнюю игру за клуб перед началом весеннего локдауна, 7 марта, когда команда Артеты обыграла в лондонском дерби Вест Хэм (1:0).

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