Турция

Футболист до конца сезона будет выступать в Турции.

Полузащитник лондонского Челси Дэнни Дринкуотер перебрался в турецкую Касымпашу. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Речь идет об аренде до конца сезона. О праве выкупа 30-летнего футболиста не пишется.

Также Касымпаша объявил об аренде центрбека Деррика Луккассена из ПСВ до конца сезона.

Дринкуотер находился без игровой практики в Челси и хотел сменить обстановку. У Луккассена была подобная ситуация в Нидерландах.

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