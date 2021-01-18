Турция

"Канарейки" постараются совершить еще одну громкую сделку.

Руководство Фенербахче может предпринять попытку арендовать до конца сезона крайнего полузащитника Реала Эдена Азара, сообщает A Bola.

Кроме того, экс-президент "канареек" Хасан Четинкай заявил, что у клуба есть шансы совершить данную сделку.

"Азар — мой давний друг, я знаю его с 15 лет, когда он еще играл за Лилль. В то время ему очень нравился Фенербахче. Он говорил мне: "Хасан, однажды я буду играть за Фенербахче, но не знаю, когда это случится", — заявил Четинкая.

Ранее сообщалось, что Фенербахче договорился о переходе полузащитника Арсенала Месута Озила, который уже прибыл в Стамбул.