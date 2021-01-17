Немец все же окажется в Турции.
Месут Озил, Getty Images
17 января 2021, 21:30
Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил уже прибыл в Турцию для подписания контракта с Фенербахче.
По всей видимости, соглашение с футболистом будет подписано после медицинского обследования.
Отметим, что Месут уже договорился с лондонским Арсеналом о расторжении контракта, дабы ускорить переезд в Турцию.
Ранее спортивный директор Фенербахче Эмре Белезоглу прокомментировал будущее подписание Озила.
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