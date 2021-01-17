Турция

Немец все же окажется в Турции.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил уже прибыл в Турцию для подписания контракта с Фенербахче.

По всей видимости, соглашение с футболистом будет подписано после медицинского обследования.

Отметим, что Месут уже договорился с лондонским Арсеналом о расторжении контракта, дабы ускорить переезд в Турцию.

Ранее спортивный директор Фенербахче Эмре Белезоглу прокомментировал будущее подписание Озила.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.