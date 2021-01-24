Турция

Немец уладил все вопросы о трансфере.

Президент Фенербахче Али Коч заявил, что клуб в ближайшее время завершит все формальности и подпишет контракт с полузащитником Месутом Озилом.

"Идет период карантина. После этого будет подписание контракта. Мы ожидаем, что Озил проведет первую тренировку в воскресенье вечером. Тренер решит, когда он начнет играть.

Думаю, через пару недель он потихоньку начнет играть. Надеюсь, что я не ошибаюсь. Планируем все подписать во вторник, если все пойдет как надо", – цитирует Коча Goal.

Ранее сообщалось, что в стан турецкой команды также может перейти нападающий Порту Мусса Марега.