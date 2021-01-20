Турция

Мусса Марега может перебраться в Турцию в статусе свободного агента.

Фенербахче провел предварительные переговоры с агентом Муссы Мареги по поводу перехода форварда Порту в состав "канареек" – сообщает португальское издание Record.

Контракт с Порту у 29-летнего нападающего истекает летом 2021 года, а сам форвард национальной сборной Мали (25 матчей, 3 гола) считает, что заслуживает большей зарплаты, чем получает в Португалии.

Если с футболистом и его представителями удастся договориться, то Марега начнет выступления за Фенербахче с сезона-2021/22.

За свою клубную карьеру родившийся во Франции футболист выступал за Ле Пор-сюр-Вье (34 матча во всех турнирах, 5 голов), Амьен (36, 9), Эсперанс (0, 0), Маритиму (34, 15) и Порту (149, 62).

Летом 2020 года Марегой интересовались клубы из АПЛ, в том числе Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что контракт с Фенербахче подпишет Месут Озил.