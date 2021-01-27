Турция

Клуб получил запрет а регистрацию новых игроков.

Турецкий Антальяспор получил трансферный бан за долги перед клубами за четырех футболистов. Об этом сообщает Sadece Antalyaspor.

По информации источника, "красно-белые" не выплатили долг в 4,5 миллиона евро от трансферов Густаво Бланко-Лещука донецкому Шахтеру, Самира Насри, Данило Соузы, Сасо Форнецци.

Также отмечается, что в ближайшее время клуб не сможет погасить долг за игроков и согласен не регистрировать новых футболистов.

Напомним, Густаво Бланко-Лещук перебрался в Антальяспор в минувшем сезоне. В 34 матчах он забил пять голов и сделал три ассиста. На данный момент аргентинец украинского происхождения выступает за Реал Овьедо на правах аренды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.