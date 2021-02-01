Вингер Бешикташа Джермейн Ленс продолжит карьеру в другом турецком клубе Фатих Карагюмрюк. Об этом сообщает пресс-служба стамбульцев.

Контракт с 33-летним Ленсом подписан на пол года, до лета 2021.

В текущем сезоне травма помешала Ленсу часто играть за "орлов". На его счету лишь три игры во всех турнирах, в которых он забил один гол. 

Напомним, с 2013 по 2015 год Ленс защищал цвета киевского Динамо и в 49 играх отметился 10 голами.