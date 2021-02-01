Нидерландский вингер останется в Турции.
Джермейн Ленс, getty images
01 февраля 2021, 16:23
Вингер Бешикташа Джермейн Ленс продолжит карьеру в другом турецком клубе Фатих Карагюмрюк. Об этом сообщает пресс-служба стамбульцев.
Контракт с 33-летним Ленсом подписан на пол года, до лета 2021.
В текущем сезоне травма помешала Ленсу часто играть за "орлов". На его счету лишь три игры во всех турнирах, в которых он забил один гол.
Напомним, с 2013 по 2015 год Ленс защищал цвета киевского Динамо и в 49 играх отметился 10 голами.