Турция

Нидерландский вингер останется в Турции.

Вингер Бешикташа Джермейн Ленс продолжит карьеру в другом турецком клубе Фатих Карагюмрюк. Об этом сообщает пресс-служба стамбульцев.

Контракт с 33-летним Ленсом подписан на пол года, до лета 2021.

Jeremain Lens Karagümrük’te!



Karagümrük’te transferler devam ediyor!



Takımımız, Beşiktaş’tan Jeremain Lens’i kadrosuna kattı. Kariyerine doğduğu ülke Hollanda’da Ajax altyapısında başlayan Lens, Az Alkmaar, Nijmegen ve PSV’de forma giydi. pic.twitter.com/Udr9DcbOk8 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 1, 2021

В текущем сезоне травма помешала Ленсу часто играть за "орлов". На его счету лишь три игры во всех турнирах, в которых он забил один гол.

Напомним, с 2013 по 2015 год Ленс защищал цвета киевского Динамо и в 49 играх отметился 10 голами.