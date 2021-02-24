Турция

Специалист не смог работать в Турции.

Турецкий Кайсериспор сообщил, что с главным тренером Даном Петеску был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Румынский специалист 12-го января возглавил команду, но спустя месяц принял решение уехать из Турции по семейным причинам.

Под руководством Петреску Кайсериспор провел 8 матчей, из которых дважды победил, добыл три ничьи и трижды уступил.

На данный момент клуб с 25-ю очками занимает 16-е место в турнирной таблице Суперлиги.

Напомним, до Кайсериспора Петреску успел поработать в Гуйчжоу Чжичэн, Клуже, Аль-Насре и других менее известных клубах.

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