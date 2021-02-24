Специалист не смог работать в Турции.
Дан Петреску, getty images
24 февраля 2021, 12:50
Турецкий Кайсериспор сообщил, что с главным тренером Даном Петеску был расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Румынский специалист 12-го января возглавил команду, но спустя месяц принял решение уехать из Турции по семейным причинам.
Под руководством Петреску Кайсериспор провел 8 матчей, из которых дважды победил, добыл три ничьи и трижды уступил.
На данный момент клуб с 25-ю очками занимает 16-е место в турнирной таблице Суперлиги.
Напомним, до Кайсериспора Петреску успел поработать в Гуйчжоу Чжичэн, Клуже, Аль-Насре и других менее известных клубах.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.