Турция

Сергей Шевченко — о клубе турецкой Суперлиги, где задают тон выходцы из Серии А.

Доводилось ли вам когда-либо слышать о таком клубе, как Фатих Карагюмрюк? Это имя непривычно даже для людей, более-менее следящих за чемпионатом Турции. Тем не менее, эта стамбульская команда занимает в текущем розыгрыше Суперлиги достаточно высокие шестое-восьмое места, а главное – удивляет составом, который обрадует любого поклонника Серии А. Тут масса знакомых персонажей, не обязательно итальянцев, но зачастую из мира Кальчо. Удивлённую фразу: "Так вот где он играет!" можно назвать неофициальным девизом турецкого чемпионата. Многие известные, но несколько подзабытые игроки здесь, в Фатих Карагюмрюке.

Для начала – пару слов об истории клуба. Это отнюдь не "новодел". Он был основан в далёком 1926 году и назван по географическому принципу: Карагюмрюк – один из кварталов района Фатих, расположенного в исторической части Стамбула. Именно поэтому наиболее принципиальным соперником является Касымпаша – другой "маленький" стамбульский клуб, представляющий центр города. Даже фанаты имеются: немногочисленные, зато по-турецки громкие.

Фатих Карагюмрюк дважды заглядывал в элитный дивизион, но было это давно и ненадолго, в 1959-63 и 1983-84 годах. Впоследствии клуб затянуло на нижайшие уровни футбольной трясины, аж до шестого по рангу дивизиона в сезоне-2009/10. С тех пор "кара-кырмызы" ("чёрно-красные") двигались исключительно вперёд, проходя ступень за ступенью. Историческим стал минувший сезон: Карагюмрюк, будучи новичком второго дивизиона, с ходу занял пятое место и выиграл плей-офф у Адана Демирспора, вернувшись в элиту спустя 36 лет.

Тут-то и началось самое интересное. Трансферная политика многих клубов из Турции весьма оригинальна, сюда часто стараются завлечь известных футболистов, предлагая им выгодные контракты. Примерно так сделали и в Фатих Карагюмрюке, причём без особых трат на сами переходы – исключительно аренды и свободные агенты. Итальянский акцент в два последних трансферных окна был настолько явным, что к составу этой команды определённо надо присмотреться.

Основной голкипер Карагюмрюка – Эмилиано Вивиано, который был основным в ряде итальянских команд (Брешия, Болонья, Сампдория) и даже провёл шесть матчей за сборную Италии. Ему уже 35 лет, он неудачно съездил в лиссабонский Спортинг и теперь доигрывает в Турции. На спине у него привычно красуется оригинальный для вратаря №2.

В центре защиты играет опытный Эрвин Зуканович, который отдал итальянскому футболу более пяти лет. После нескольких сезонов за Дженоа босниец съездил в Аль-Ахли (Саудовская Аравия), затем на пару с Вивиано не спас от вылета СПАЛ, а теперь, когда здоров, цементирует оборону Фатих Карагюмрюка – четыре месяца Зуканович пропустил из-за травмы. На левом фланге обороны играет словенец Юре Балковец, тоже выступавший в Италии, правда, только на уровне Серии В (Бари, Верона, Эмполи).

Опорный полузащитник – главная звезда команды, тот самый Лукас Билья. После расставания с Миланом аргентинский ветеран мог перейти в Торино, но Карагюмрюк заманил его внушительной зарплатой. Здесь Билья моментально стал ключевым игроком и уже со второго матча получил капитанскую повязку. Он играет глубинного плеймейкера, первую из "единичек" в схеме 4-1-4-1. Значение Бильи тяжело переоценить. Достаточно того факта, что единственное крупное поражение в сезоне (1:4 от Бешикаташа) Карагюмрюк потерпел, когда Лукас был травмирован.

Зимой состав пополнили ещё два центральных полузащитника. Первый из них – 30-летний Андреа Бертолаччи, некогда подававший надежды в Дженоа и Милане. Предыдущие два сезона ему откровенно не удались (глухой резерв Милана и редкие выходы за Сампдорию), зато в Турции он сразу вписался в основу. Второй зимний новичок – аргентинец Лукас Кастро, за девять лет ставший в Италии практически своим: Катанья, Кьево, Кальяри, СПАЛ. Кастро за 12 матчей в Турции успел забить три мяча.

Наконец, опять-таки в январе сюда переехал Фабио Борини – нападающий, который до сих пор является в кошмарах болельщикам Ливерпуля и Милана. Тем не менее, для команд попроще это вполне добротный форвард, а уж в Карагюмрюке ему вовсе комфортно: пять голов за 14 матчей, огорчал Фенербахче и Бешикташ. Играет Борини, как правило, не центрфорварда, а на левом фланге.

Не "итальянцами" едиными. Также в составе Фатих Карагюмрюка имеются обладатель Копа Америка Энцо Рохо, польский нападающий Артур Собьех (более сотни матчей за Ганновер), его опытный турецкий коллега Мевлют Эрдинч, игрок сборной Швеции Джимми Дурмаз (очень колоритный бородач) и даже тот самый Джермейн Ленс, которого зимой арендовали у Бешикташа. Правда, экс-динамовец не проходит в основу – ну ещё бы, с таким-то составом.

Стоит ли удивляться, что Карагюмрюк закрепился в верхней части таблицы? "Чёрно-красные" начали с победы 3:0 над Малатьяспором, а уже в третьем туре обыграли 2:0 действующего чемпиона – Башакшехир (который откровенно проваливает текущий сезон). Команде, впрочем, не хватало стабильности, и в середине марта был уволен главный тренер Шенол Джан, которого заменил, конечно же, итальянец Франческо Фариоли. Это совсем молодой, 32-летний специалист с оригинальной биографией. Фариоли работал тренером вратарей, в том числе в катарской академии Aspire, а затем несколько лет ассистировал Роберто Де Дзерби в Беневенто и Сассуоло – получается, что он самым прямым образом причастен к тому самому голу вратаря Бриньоли в ворота Милана. Разумеется, Карагюмрюк – первый самостоятельный опыт для Фариоли. Рискованное, но весьма любопытное назначение.

Откуда взялась такая любовь турецкого клуба к Италии? Объясняет Сулейман Хурма, президент Фатих Карагюмрюка. "Это на 90% заслуга нашего вице-президента, моего сына Серкана. У него хорошие связи в Италии, Испании, Англии. Переход Бильи выглядел невозможным, но благодаря Серкану он состоялся. Мы едва вышли в Суперлигу и малоизвестны в мире, нам надо продвигать свой бренд, и однажды у нас будет своя молодёжь высокого уровня. Итальянский стиль футбола подходит для чемпионата Турции. Внимание к тактике позволяет хорошо играть даже без знания языка. Эти игроки особенно хороши в защите. В то же время футболисты из АПЛ стоят слишком дорого, даже если не играют в своих клубах. Из-за пандемии тяжело совершать сделки, но мы усилили команду, сумев уложиться в бюджет". Конец цитаты.

Как тут не заметить, что теперь-то, с главным тренером из Италии, команде пора переходить на итальянский язык. К слову, турецких футболистов в основе практически нет, состав из 11 легионеров –норма.

Первым серьёзным испытанием для Фариоли стала выездная игра против Галатасарая в минувшую субботу. Несмотря на отсутствие Бильи (коронавирус), Фатих Карагюмрюк боролся на равных с недавним лидером чемпионата и даже вёл в счёте, но соперник быстро отыгрался – 1:1. Иронично, что пропущенный мяч копировал типичную ошибку итальянцев этой весной: игроки Карагюмрюка обрезались, пытаясь разыграть накоротке возле собственной штрафной. Можно квалифицироваться в еврокубки сразу от Серии А, разницу невозможно будет заметить.

Если серьёзно, то весьма любопытно, как дальше будет развиваться этот проект. В современном турецком футболе привычным явлением становятся истории отнюдь не бедных "золушек", когда определённый клуб за счёт финансовых вложений в рекордно короткие сроки выскакивает из трясины и становится значимой боевой единицей в элитном дивизионе. Наиболее яркий пример – Башакшехир, ставший чемпионом в прошлом году. Где потолок возможностей Фатих Карагюмрюка? Сможет ли он, допустим, выйти хотя бы в Лигу конференций? В Турции ведь много и обратных примеров, когда громкие имена в составе не гарантировали результат. В любом случае, вырисовывается оригинальный эксперимент с "итальянскими" кадрами, заброшенными в непривычные условия.