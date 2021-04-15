Турция

Дуду может снова присоединиться к клубу из Европы.

Полузащитник Палмейраса Дуду в летнее трансферное окно может перебраться в Галатасарай или ПАОК. Об этом сообщает Fanatik.

Дуду присоединился к бразильскому клубу в январе 2015 года, когда перешел из Динамо за три миллиона евро.

В настоящее время 29-летний бразилец выступает за Аль-Духаиль на правах аренды, но у катарского клуба нет опции выкупа футболиста. За год аренды клуб из Катара отдал семь миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дуду провел 22 матча, в которых забил 14 голов и отдал 10 голевых передач.

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