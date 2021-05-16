Турция

"Черные орлы" гарантировали себе титул.

Бешикташ в рамках поединка 42 тура чемпионата Турции отправился в гости к Гезтепе и добился непростой победы со счетом 2:1.

Благодаря этому "черные орлы" смогли гарантировать себе золотые медали, набрав 84 балла. Один из голов в матче забил Домагой Вида.

Отметим, что Галатасарай тоже набрал 84 очка, но по дополнительным показателям уступил Бешикташу.

Для Бешикташа данный титул чемпиона Турции стал 21 в истории. "Черные орлы" могли решить вопрос чемпионства раньше, но проиграли Галатасараю и Карагюмрюку.