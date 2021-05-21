Турция

Экс-игрок Милана может перебраться в турецкий гранд.

Полузащитник и капитан Карагюмрюка Лукас Билья в летнее трансферное окно может перебраться в другой клуб турецкой Суперлиги.

Как сообщает журналист Николо Скира, в подписании 35-летнего аргентинца, известного по своим выступлениям за Милан и Лацио, заинтересован Фенербахче.

Контракт Лукаса Бильи с Карагюмрюком рассчитан до 2022 года, однако "желтые канарейки" готовы предложить ему соглашение до 2023 года, чтобы убедить осуществить переход.

В сезоне-2020/21 Лукас Билья провел в рамках турецкой Суперлиги 35 поединков, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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