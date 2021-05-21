Футболист прописался в турецком клубе на пять лет.
Владислав Кобылянский, ФК Газиянтеп
21 мая 2021, 16:50
Турецкий Газиантепспор на своем официальном сайте объявил о подписании украинского хавбека Владислава Кобылянского.
Контракт с 19-летним полузащитником заключен сроком на пять лет, до лета 2026 года.
Последние пол года Кобылянский, который является воспитанником донецкого Шахтера и играл за молодежную команду "горняков", тренировался с Газиантепом и отлично себя зарекомендовал.
"Мы возлагаем Владислава большие надежды, потому что знаем, каков его потенциал. Будем надеяться, что своей игрой он себя покажет, и в скором времени сможет носить нашу форму
Вскоре он начнет делать себе имя. Желаю, чтобы этот трансфер принес пользу нашему городу и клубу", — сказал Заместитель председателя клуба Джевдет Акынал.
Отметим также, что Газиантеп по итогам минувшего сезона чемпионата Турции финишировал на девятой позиции.