Турция

Футболист прописался в турецком клубе на пять лет.

Турецкий Газиантепспор на своем официальном сайте объявил о подписании украинского хавбека Владислава Кобылянского.

Контракт с 19-летним полузащитником заключен сроком на пять лет, до лета 2026 года.

Последние пол года Кобылянский, который является воспитанником донецкого Шахтера и играл за молодежную команду "горняков", тренировался с Газиантепом и отлично себя зарекомендовал.

"Мы возлагаем Владислава большие надежды, потому что знаем, каков его потенциал. Будем надеяться, что своей игрой он себя покажет, и в скором времени сможет носить нашу форму

Вскоре он начнет делать себе имя. Желаю, чтобы этот трансфер принес пользу нашему городу и клубу", — сказал Заместитель председателя клуба Джевдет Акынал.

Отметим также, что Газиантеп по итогам минувшего сезона чемпионата Турции финишировал на девятой позиции.