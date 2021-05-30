Турция

Опытный защитник постепенно завершает свои выступления в Реале.

Подходящий к завершению контракт с клубом, смена главного тренера, а также политика мадридского Реала относительно возрастных футболистов в своем составе — все это может сказаться на потенциальном уходе 33-летнего бразильского флангового защитника Марсело, на которого всегда найдутся претенденты из числа клубов с меньшим уровнем конкуренции, чем у "сливочных".

Так, именитый турецкий футбольный клуб, Фенербахче. Сообщил о том, что желает подключиться к борьбе за право заполучить игрока Реала в свой состав.

В подошедшем к концу сезоне роль Марсело в клубе была уже не настолько ключевой, как ранее. Всего 19 матчей удалось провести бразильцу, во время которых он четырежды отдавал результативную передачу на партнеров по команде.

Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро, а контракт с Реалом подходит к концу в 2022-м году.

Также, стоит отметить, что контракт Марсело принадлежит "сливочным" с 2007-го года.

Однако, испанское издание AS сообщает, что 14 лет в клубе хватило футболисту для того, чтобы в конечном итоге он сам запросил руководство об исходящем трансфере, не дожидаясь тем самым прибытия нового главного тренера вместо Зинедина Зидана.