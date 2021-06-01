Турция

Футболиста хотят подписать на замену Кайоде.

Турецкий Сивасспор намерен усилить состав форвардом киевского Динамо Жерсоном Родригесом.

Руководство клуба рассматривает люксембургского форварда в качестве замену Оларенваджу Кайоде, права на которого принадлежат донецкому Шахтеру.

Нигерийский форвард, с большой долей вероятности, покинет клуб и вернется в Украину. Шахтер готов выставить его на трансфер.

Напомним, что в 2020 году Жерсон ездил в аренду в турецкий Анкарагюджю. Там он сыграл 11 матчей и забил 6 голов.

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