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Марек Гамшик, Пуеен Шьфпуы
08 июня 2021, 20:22
Полузащитник шведского Гетеборга Марек Гамшик стал футболистом Трабзорспора, сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Клуб подписал с хавбеком контракт на два сезона, до лета 2023 года.
Напомним, Гамшик подписал контракт с Гетеборгом лишь в марте 2021 года. За это время он сыграл в шести играх и забил один гол.
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