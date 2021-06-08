Турция

Словак неожиданно перебрался в Турцию.

Полузащитник шведского Гетеборга Марек Гамшик стал футболистом Трабзорспора, сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Клуб подписал с хавбеком контракт на два сезона, до лета 2023 года.

Напомним, Гамшик подписал контракт с Гетеборгом лишь в марте 2021 года. За это время он сыграл в шести играх и забил один гол.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.