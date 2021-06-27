Турция

Турецкий клуб и футболист не стали продлевать свои отношения.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте турецкого Ризеспора, клуб не стал продлевать отношения с украинским фланговым защитником Николаем Морозюком, который теперь получит статус свободного агента.

За клуб из города Ризе Николай выступал, начиная с 2018-го года, совершив тогда переход из киевского Динамо.

За почти трехлетний период игры в Турции, Морозюк провел 74 матча, в которых забил один гол и отдал восемь голевых передач. При этом, 33 игры (4 голевых пасов) пришлись на минувший футбольный год.

"Мы хотели бы поблагодарить нашего игрока Николая Морозюка, контракт которого истек в конце сезона 2020-2021 годов, за его помощь нашему клубу и пожелать ему успехов в дальнейшей футбольной карьере", — гласит обращение клуба к футболисту.

Стоит отметить, что у Ризеспора была опция продлить соглашение с Морозюком еще не один год.