Турция

"Канарейки" отыскали нового наставника.

Турецкий Фенербахче на своем официальном сайте объявил, что Витор Перейра стал новым тренером клуба.

Контракт с 52-летним наставником подписан на два года, до лета 2023 года.

Напомним, Перейра уже работал тренером "канареек" с 2015 по 2016 год. Его последним клубом был китайский Шанхай Порт.

Отметим, что СМИ активно писали про назначение на пост тренера Фенербахче Паулу Фонсеку. Пока неизвестно, почему переговоры не обвенчались успехом.

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