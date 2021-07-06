Турция

Адана Демирспор подпишет скандального форварда.

Нападающий Марио Балотелли принял решение продолжить карьеру в Турции. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, 30-летний итальянец присоединится к Адане Демирспору, которая в сезоне-2020/21 станет новичком турецкой Суперлиги.

Утверждается, что стороны согласовали все детали будущей сделки.

В прошлом сезоне Марио Балотелли выступал в Серии Б за Монцу. В 12 матчах он забил 5 голов.