Турция

Хума Бабакар рухнул на газон во время тренировочного занятия.

Нападающий Аланияспора Хума Бабакар потерял сознание во время тренировочного занятия команды в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

28-летний сенегалец, который выступает за турецкий клуб на правах аренды, потерял сознание из-за проблем с сердцем.

Причиной потери сознания был сердечный спазм и в настоящее время здоровью футболиста ничего не угрожает.

Контракт Бабакара принадлежит Сассуоло. В прошлом сезоне он провел 28 поединков за Аланияспор, в которых забил 12 голов и отдал один ассист.

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