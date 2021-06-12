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Футболиста сборной Дании после долгой медицинской помощи вынесли с поля на носилках.

Полузащитник миланского Интера и сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время стартового поединка Евро-2020 против Финляндии.

Матч был омрачен в концовке первого тайма, когда 29-летний датчанин рухнул на газон без сознания. Хавбек упал на газон сам, а не в результате каких-то игровых моментов.

На поле стадиона в Копенгагене моментально выбежали медики и начали делать футболисту массаж сердца. После длительных реанимационных процедур Эриксена вынесли на носилках за пределы поля и увезли на карете скорой помощи в госпиталь.

На момент остановки матча Дания — Финляндия счет был 0:0. Матч пока отложен и пока неизвестно, будет ли продолжена игра. На Football.ua доступна текстовая онлайн трансляция матча.