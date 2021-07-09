Генчлербирлиги подписал экс-хавбека Александрии.
Дмитрий Гречишкин, Генчлербирлиги
09 июля 2021, 21:34
Генчлербирлиги, вылетевший во второй дивизион Турции по итогам минувшего сезона, объявил о подписании центрального полузащитника Дмитрия Гречишкина.
29-летний украинец подписал с турецким клубом контракт, который будет рассчитан на два сезона.
Последним клубом Гречишкина была Александрия, которую он покинул на правах свободного агента этим летом.
В сезоне-2020/21 Дмитрий Гречишкин провел в рамках УПЛ 27 поединков, в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.