Турция

Генчлербирлиги подписал экс-хавбека Александрии.

Генчлербирлиги, вылетевший во второй дивизион Турции по итогам минувшего сезона, объявил о подписании центрального полузащитника Дмитрия Гречишкина.

29-летний украинец подписал с турецким клубом контракт, который будет рассчитан на два сезона.

Последним клубом Гречишкина была Александрия, которую он покинул на правах свободного агента этим летом.

В сезоне-2020/21 Дмитрий Гречишкин провел в рамках УПЛ 27 поединков, в которых ему удалось забить два гола и отдать один ассист.