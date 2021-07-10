Турция

Алжирец в прошлом сезоне вступал за турецкий клуб на правах аренды.

Годичная аренда в турецкий Бешикташ, по всей видимости, не прошла даром для нападающего английского Лестера Рашида Геззаля, и теперь, по возвращении 29-летнего футболиста в стан "лис", "черно-белые" намерены оформить полноценный трансфер игрока в свой клуб.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Бешикташ предлагает футболисту контракт на три года, с заработной платой на уровне 2,5 млн евро в год, к которым могут прибавится бонусы в размере 0,5 млн евро, в случае удачных выступлений.

По ходу прошлого сезона Геззаль был ключевым игроком турецкой команды, сыграв в 35-и матчах, забив при этом восемь голов и отдав 18 голевых передач.

Его действующий контракт с Лестером завершается летом следующего года, а портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 12 млн евро.