Турция

Украинец может перебраться в турецкую Суперлигу.

Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко привлек внимание нескольких клубов турецкой Суперлиги. Об этом сообщает haber365.

По информации источника, 31-летний украинец вел переговоры с Бешикташем, однако побороться за футболиста также намерен Фенербахче.

Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко в другой клуб абсолютно бесплатно, поэтому для подписания украинского вингера достаточно удовлетворить его финансовые запросы.

Отмечается, что Андрей хотел зарабатывать 4,5 миллионов евро в год, тогда как Фенербахче близок к завершению трансфера, предложив украинцу годовой оклад в размере 4 миллионов евро.

В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.