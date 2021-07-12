Украинец может перебраться в турецкую Суперлигу.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
12 июля 2021, 17:13
Нападающий Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко привлек внимание нескольких клубов турецкой Суперлиги. Об этом сообщает haber365.
По информации источника, 31-летний украинец вел переговоры с Бешикташем, однако побороться за футболиста также намерен Фенербахче.
Вест Хэм готов отпустить Ярмоленко в другой клуб абсолютно бесплатно, поэтому для подписания украинского вингера достаточно удовлетворить его финансовые запросы.
Отмечается, что Андрей хотел зарабатывать 4,5 миллионов евро в год, тогда как Фенербахче близок к завершению трансфера, предложив украинцу годовой оклад в размере 4 миллионов евро.
В минувшем сезоне Андрей Ярмоленко провел в футболке лондонцев 24 поединка во всех турнирах, в которых ему удалось забить 3 гола и отдать 5 результативных передач.