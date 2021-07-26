Хавбек будет выступать в чемпионате Турции.
Бенджамин Стамбули, Getty Images
26 июля 2021, 13:55
Полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули стал футболистом турецкого Адана Демирспор, сообщает пресс-служба клуба.
По окончанию минувшего сезона 30-летний Стамбули покинул Шальке на правах свободного агента. Контракт с клубом Суперлиги подписан на 2 года.
Отметим, что Адана Демирспор провел мощную трансферную кампанию. Ранее клуб подписал Марио Балотелли, Бритта Ассомбалонга, Юнеса Бельханда и других футболистов.
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