Турция

Хавбек будет выступать в чемпионате Турции.

Полузащитник Шальке Бенжамен Стамбули стал футболистом турецкого Адана Демирспор, сообщает пресс-служба клуба.

По окончанию минувшего сезона 30-летний Стамбули покинул Шальке на правах свободного агента. Контракт с клубом Суперлиги подписан на 2 года.

Отметим, что Адана Демирспор провел мощную трансферную кампанию. Ранее клуб подписал Марио Балотелли, Бритта Ассомбалонга, Юнеса Бельханда и других футболистов.

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