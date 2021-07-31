Турция

Экс-игрок Шахтер переедет в Турцию на правах свободного агента.

Бывший атакующий полузащитник донецкого Шахтера Алекс Тейшейра определился с новым клубом после того, как его прошлая команда, китайский Цзянсу Сунин, прекратила свое существование.

Как сообщает журналист Николо Скира, 31-летний бразилец перейдет в Бешикташ на правах свободного агента и подпишет контракт до 2023 года.

Зарплата футболиста в турецком клубе составит 2 миллиона евро + 500 тысяч в качестве бонусов. Также Тейшейра заработает 1,5 миллиона евро в качестве подписного бонуса, который будет выплачен тремя траншами.

В ближайшие несколько дней Алекс Тейшейра прилетит в Турцию для подписания контракта и прохождения медицинского осмотра.