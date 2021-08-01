Турция

Турецкий клуб надеется усилиться опытным форвардом.

Нападающий Диего Коста, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, руководство "орлов" предложило 32-летнему испанцу бразильского происхождения контракт до 2023 года с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Также Бешикташ готов заплатить бонус в размере 2 миллионов евро в два транша.

Стоит отметить, что ранее предложение Бешикташа по зарплате было на 500 тысяч меньше. Клуб ожидает решения Диего Косты на следующей неделе.

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