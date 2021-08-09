Турция

Экс-игрок Шахтер продолжит карьеру в Турции.

Бывший атакующий полузащитник донецкого Шахтера Алекс Тейшейра определился с новым клубом после того, как его прошлая команда, китайский Цзянсу Сунин, прекратила свое существование.

Пресс-служба турецкого Бешикташа опубликовала видео, чем фактически анонсировала предстоящий трансфер 31-летнего бразильца на правах свободного агента.

"Вы просили об этом, мы это делаем", — подписали в Бешикташе видео с Алексом Тейшейрой.

Ранее сообщалось, что Алекс Тейшейра подпишет с Бешикташем контракт до лета 2023 года. Его зарплата в турецкой Суперлиге за сезон составит 2 миллиона евро + 500 тысяч в качестве бонусов.